У понеділок графіки відключень світла знов посилюються після пом'якшень у вихідні
У понеділок, 8 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
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Так, з 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – чотири черги.
В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно.
Енергетики додали, що споживання зростає через спеку.
Впродовж вихідних були пом'якшення графіків, світло не вимикали у першій половині дня.
- Укренерго проведе "день без відключень" у кожній області та Києві з 9 до 24 липня.
- Поліпшення ситуації в енергосистемі та помʼякшення графіків відключення ймовірні наприкінці липня, кажуть в Укренерго.