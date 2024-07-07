У понеділок графіки відключень світла знов посилюються після пом'якшень у вихідні

В Укренерго кажуть, що споживання електроенергії зростає через спеку

Фото: пресслужба Укренерго

У понеділок, 8 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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Так, з 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – чотири черги.

В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно.

Енергетики додали, що споживання зростає через спеку.

Впродовж вихідних були пом'якшення графіків, світло не вимикали у першій половині дня.