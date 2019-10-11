Потепление и дожди. Синоптики рассказали, какой будет погода

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Сегодня, 11 октября, в течение дня температура воздуха составит + 12, + 16 градусов, на юге + 15, + 20 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Дожди пройдут на юге и востоке, кроме Харьковской области, и еще в центре (кроме Винницкой, - ред.), а также могут быть там периодически сильными", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Она уточнила, что на западе и севере есть вероятность осадков, но небольших и локальных.

По словам Диденко, в Киеве 11 октября ожидается погода свежая, с максимальной температурой воздуха около +14 градусов. Вероятность дождя есть, но небольшого.

"Уже в субботу-воскресенье ожидается + 16, + 23 градуса. На Покрова (14 октября, - ред.) погода в Украине ожидается просто роскошной - солнечно ясно, + 20, + 25 градусов", - отметила Диденко.

6 октября в Карпатах выпал снег.

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