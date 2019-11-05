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Премьер-министр хочет посчитать украинцев онлайн

Премьер-министр хочет посчитать украинцев онлайн - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
05.11.2019, 11:48

В проекте бюджета уже заложены деньги, рассказал Гончарук

Правительство планирует провести перепись населения в 2020 году с помощью онлайн-инструментов, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

Гончарук рассказал, что правительство изучило международную практику и ищет возможности "стимулировать людей заполнять о себе информацию с помощью онлайн-инструментов".

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В проекте бюджета, по словам премьер-министра, уже заложены деньги на перепись, провести ее планируется в следующем году.

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