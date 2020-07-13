Президент посмертно наградил погибшего на Донбассе младшего лейтенанта - фото

Украинский боец Тарас Матвеев спас двух своих товарищей, но сам погиб от осколков мины противника

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" младшему лейтенанту Тарасу Матвееву, который погиб на Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Зеленский отметил, что это звание было присвоено за самоотверженное служение народу Украины и личную мужественность, проявленную при защите государственного суверенитета и целостности украинской территории.

По словам главы государства, Тарас Матвеев был на фронте с начала войны. Вначале волонтером и добровольцем, а в 2019 году - уже как военнослужащий украинской армии.

Погиб он вечером 10 июля во время обстрела украинских позиций в районе села Троицкое в Луганской области. При обстреле Матвеев спас двух своих товарищей - помог им добраться до безопасного места, но сам погиб от осколков вражеской мины.

Похороны героя состоятся в среду, 15 июля. На момент гибели Матвееву был 31 год.

21 мая президент присвоил звание Героя Украины погибшему на Донбассе комбату Луганска-1, полковнику полиции Сергею Губанову.

12 июля на Донбассе получили ранения пятеро украинских бойцов, их всех доставили в больницу.

Читайте также: Хроника войны на Донбассе от LIGA.net

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.