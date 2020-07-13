UA

Президент посмертно наградил погибшего на Донбассе младшего лейтенанта - фото

13.07.2020, 14:10
Президент посмертно наградил погибшего на Донбассе младшего лейтенанта - фото - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба Офиса президента)

Украинский боец Тарас Матвеев спас двух своих товарищей, но сам погиб от осколков мины противника

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" младшему лейтенанту Тарасу Матвееву, который погиб на Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Зеленский отметил, что это звание было присвоено за самоотверженное служение народу Украины и личную мужественность, проявленную при защите государственного суверенитета и целостности украинской территории. 

Тарас Матвеев (Минобороны/Facebook)

По словам главы государства, Тарас Матвеев был на фронте с начала войны. Вначале волонтером и добровольцем, а в 2019 году - уже как военнослужащий украинской армии.

Погиб он вечером 10 июля во время обстрела украинских позиций в районе села Троицкое в Луганской области. При обстреле Матвеев спас двух своих товарищей - помог им добраться до безопасного места, но сам погиб от осколков вражеской мины.

Похороны героя состоятся в среду, 15 июля. На момент гибели Матвееву был 31 год.

  • 21 мая президент присвоил звание Героя Украины погибшему на Донбассе комбату Луганска-1, полковнику полиции Сергею Губанову.
  • 12 июля на Донбассе получили ранения пятеро украинских бойцов, их всех доставили в больницу.

Читайте также: Хроника войны на Донбассе от LIGA.net

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
орден звание герой украины оос Донбасс тарас матвеев

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II

Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II
 