Приложение для обхода блокировки Вконтакте похищало личные данные пользователей – СНБО

Расширение VK Unblock, которое использовалось для обхода блокировок запрещенных в Украине веб-сайтов в браузерах Chrome и Edge, содержало вредоносный код для воровства данных из аккаунтов Google. Об этом сообщил в Facebook центр кибербезопасности Совета нацбезопасности и обороны со ссылкой на исследование компании Avast.

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По результатам исследования выяснилось, что приложение собирало многие личные данные пользователей, включая активность мобильных устройств, геолокацию и персональные данные.

Кроме того, расширение по команде с управляющего сервера могло менять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска, говорится в сообщении.

В целом это приложение установили около 3 млн человек – в основном это были пользователи из Франции, Бразилии и Украины. На текущий момент Google и Microsoft заблокировали его.

В сентябре 2020 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинцев, которые пользуются соцсетью ВКонтакте, возьмут на учет в силовых структурах.

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Дарья Мостовая

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