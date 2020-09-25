Пользователей соцсети ВКонтакте из Украины возьмут на учет – Данилов

Секретарь СНБО пригрозил проблемами с полицией тем, кто распространяет российский контент

Украинцев, которые пользуются российской социальной сетью ВКонтакте, возьмут на учет в силовых структурах. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на онлайн-конференции "Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Данилов напомнил, что соцсеть запрещена в Украине, и заявил, что ее пользователи должны понимать свою ответственность, "зачем они это делают и для чего это делают".

По его словам, система, которая начинает работу для блокировки мобильного приложения ВКонтакте, позволит получить информацию обо всех пользователях соцсети из Украины, и все они будут поставлены на учет.

"Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами", – заявил Данилов.

В мае 2017 года указом президента Петра Порошенко на территории Украины были заблокированы российские соцсети и сервисы, такие как Вконтакте, Яндекс, Одноклассники и mail.ru.

9 сентября мобильное приложение ВКонтакте заработало в Украине, обойдя блокировку.

15 сентября в СНБО заявили, что активизация работы запрещенного в Украине мобильного приложения ВКонтакте имеет целью сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.