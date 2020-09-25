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Пользователей соцсети ВКонтакте из Украины возьмут на учет – Данилов

25.09.2020, 12:55
Пользователей соцсети ВКонтакте из Украины возьмут на учет – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: LIGA.net)

Секретарь СНБО пригрозил проблемами с полицией тем, кто распространяет российский контент

Украинцев, которые пользуются российской социальной сетью ВКонтакте, возьмут на учет в силовых структурах. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на онлайн-конференции "Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности".

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Данилов напомнил, что соцсеть запрещена в Украине, и заявил, что ее пользователи должны понимать свою ответственность, "зачем они это делают и для чего это делают".

По его словам, система, которая начинает работу для блокировки мобильного приложения ВКонтакте, позволит получить информацию обо всех пользователях соцсети из Украины, и все они будут поставлены на учет.

"Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами", – заявил Данилов.

Денис Юдин
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