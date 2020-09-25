Пользователей соцсети ВКонтакте из Украины возьмут на учет – Данилов
Секретарь СНБО пригрозил проблемами с полицией тем, кто распространяет российский контент
Украинцев, которые пользуются российской социальной сетью ВКонтакте, возьмут на учет в силовых структурах. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на онлайн-конференции "Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности".
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Данилов напомнил, что соцсеть запрещена в Украине, и заявил, что ее пользователи должны понимать свою ответственность, "зачем они это делают и для чего это делают".
По его словам, система, которая начинает работу для блокировки мобильного приложения ВКонтакте, позволит получить информацию обо всех пользователях соцсети из Украины, и все они будут поставлены на учет.
"Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами", – заявил Данилов.
- В мае 2017 года указом президента Петра Порошенко на территории Украины были заблокированы российские соцсети и сервисы, такие как Вконтакте, Яндекс, Одноклассники и mail.ru.
- 9 сентября мобильное приложение ВКонтакте заработало в Украине, обойдя блокировку.
- 15 сентября в СНБО заявили, что активизация работы запрещенного в Украине мобильного приложения ВКонтакте имеет целью сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины.
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