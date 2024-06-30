Проект Национального военного кладбища в Гатном согласован. Дальше – тендер
Проект создания Национального военного мемориального кладбища в поселке Гатное Фастовского района в Киевской области прошел государственную экспертизу. Об этом сообщило Министерство ветеранов в воскресенье, 30 июня.
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"Самый масштабный в истории Украины проект по увековечиванию памяти погибших защитников и защитниц будет реализован в Гатненском территориальном обществе под Киевом. Проектная документация на строительство первой очереди Национальное военное мемориальное кладбище прошла государственную экспертизу. Вывод – положительный", — заявил и.о. министра Александр Порхун.
Проект первой очереди предусматривает строительство секторов захоронений, колумбарных стен, монументов, мемориала, административного здания, здания траура, хозяйственного здания и пункта охраны, ангара, артезианских скважин, трансформаторных подстанций и котельной.
Также в первой очереди будут построены остановки общественного транспорта, насосная станция, локальные очистные сооружения, ограждения, резервуары и подъездная дорога.
Следующий этап – объявление тендера и отбор подрядчика для строительства, получения разрешения на выполнение строительных работ.
- Ранее мемориальное кладбище планировали обустроить в Быковне, но затем решили вынести за пределы Киева. До 30 июля 2025 года кладбище должно быть построено в поселке Гатное.
- Для этого выделят два земельных участка площадью 258,73 га и 7,96 га.