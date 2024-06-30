Проект Национального военного кладбища в Гатном согласован. Дальше – тендер

Визуализация: Минветеранов

Проект создания Национального военного мемориального кладбища в поселке Гатное Фастовского района в Киевской области прошел государственную экспертизу. Об этом сообщило Министерство ветеранов в воскресенье, 30 июня.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Самый масштабный в истории Украины проект по увековечиванию памяти погибших защитников и защитниц будет реализован в Гатненском территориальном обществе под Киевом. Проектная документация на строительство первой очереди Национальное военное мемориальное кладбище прошла государственную экспертизу. Вывод – положительный", — заявил и.о. министра Александр Порхун.

Проект первой очереди предусматривает строительство секторов захоронений, колумбарных стен, монументов, мемориала, административного здания, здания траура, хозяйственного здания и пункта охраны, ангара, артезианских скважин, трансформаторных подстанций и котельной.

Также в первой очереди будут построены остановки общественного транспорта, насосная станция, локальные очистные сооружения, ограждения, резервуары и подъездная дорога.

Следующий этап – объявление тендера и отбор подрядчика для строительства, получения разрешения на выполнение строительных работ.