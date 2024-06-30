Проєкт Національного військового кладовища у Гатному погоджено. Далі – тендер

Візуалізація: Мінветеранів

Проєкт створення Національного військового меморіального кладовища у селищі Гатне Фастівського району Київської області пройшов державну експертизу. Про це повідомило Міністерство ветеранів у неділю, 30 червня.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Наймасштабніший в історії України проєкт із вшанування та увічнення пам’яті загиблих захисників і захисниць буде реалізований у Гатненській територіальній громаді під Києвом. Проєктна документація на будівництво першої черги Національне військове меморіальне кладовище пройшла державну експертизу. Висновок – позитивний", – заявив в.о. міністра Олександр Порхун.

Проєкт першої черги передбачає будівництво секторів поховань, колумбарних стін, монументів, меморіалу, адміністративної будівлі, будинку трауру, господарської будівлі та пункту охорони, ангару, артезіанських свердловин, трансформаторних підстанцій та котельні.

Також у першій черзі буде збудовано зупинки громадського транспорту, насосна станція, локальні очисні споруди, огорожі, резервуари та під'їзну дорогу.

Наступний етап — оголошення тендеру та відбір підрядника для будівництва, отримання дозволу на виконання будівельних робіт.