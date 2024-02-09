Герой України Олександр Порхун буде тимчасовим в.о. міністра у справах ветеранів

До 7 лютого відомство очолювала Лапутіна. Зеленський казав, що її відставка є питанням "виключно менеджменту"

Олександр Порхун (Фото - Мінветеранів)

Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра у справах ветеранів на Героя України Олександра Порхуна, який був заступником міністра. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

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"Тимчасово покладено виконання обов’язків міністра у справах ветеранів України на Порхуна Олександра Володимировича", – йдеться в повідомленні.

Олександр Порхун – майор ЗСУ у відставці, учасник російсько-української війни, колишній командир 13 окремого аеромобільного батальйону 95 окремої аеромобільної бригади. У 2015 році він отримав звання Героя України.

До 7 лютого Мінветеранів очолювала Юлія Лапутіна. Коментуючи її майбутнє звільнення, президент Володимир Зеленський заявляв про необхідність "кроків перезавантаження" на різних напрямках. Він зазначив, що Україні потрібні "сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері".