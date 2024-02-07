Верховна Рада відправила у відставку міністерку у справах ветеранів Лапутіну

Юлія Лапутіна (Фото: Мілітарний)

7 лютого Верховна Рада підтримала відставку міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної 302 голосами "за". Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

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За його даними, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства.

"Всі виступаючі, як від влади, так і від опозиції, розносили у виступах міністра️. Сама, вже ексміністерка, навіть не прийшла на звіт", — написав він.

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ДОВІДКА Юлія Лапутіна з 1992 року працювала в СБУ на різних посадах. З 2010-го до 2012 року була заступницею голови Центру спецоперацій "А". 14 квітня 2014 брала участь у висадці на Краматорському аеродромі. З вересня до грудня 2014 року Лапутіна була командиром оперативної групи СБУ в Антитерористичній операції, де виконувала завдання з затримання учасників проросійських терористичних організацій. З 2014-го до 2020 року Лапутіна працювала заступником начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. 25 березня 2020 року отримала звання генерал-майора, стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України. Юлія Лапутіна з 1992 року працювала в СБУ на різних посадах. З 2010-го до 2012 року була заступницею голови Центру спецоперацій "А". 14 квітня 2014 брала участь у висадці на Краматорському аеродромі. З вересня до грудня 2014 року Лапутіна була командиром оперативної групи СБУ в Антитерористичній операції, де виконувала завдання з затримання учасників проросійських терористичних організацій. З 2014-го до 2020 року Лапутіна працювала заступником начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. 25 березня 2020 року отримала звання генерал-майора, стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.

На початку грудня 2023 року в комітеті Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбувся перший звіт Лапутіної за кілька років її перебування на посаді.

Після звіту члени громадської ради при міністерстві висловили незадоволення роботою міністерки. Зокрема вони критикували її за погану комунікацію з ветеранами, затримку створення національного військового меморіального кладовища, а експериментальну програму "Помічник ветерана" не вважають корисною.

5 лютого до Верховної Ради надійшла заява про відставку Лапутіної. Тоді спікер парламенту Стефанчук заявив, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

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