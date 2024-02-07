Верховна Рада відправила у відставку міністерку у справах ветеранів Лапутіну
7 лютого Верховна Рада підтримала відставку міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної 302 голосами "за". Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.
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За його даними, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства.
"Всі виступаючі, як від влади, так і від опозиції, розносили у виступах міністра️. Сама, вже ексміністерка, навіть не прийшла на звіт", — написав він.
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ДОВІДКАЮлія Лапутіна з 1992 року працювала в СБУ на різних посадах. З 2010-го до 2012 року була заступницею голови Центру спецоперацій "А". 14 квітня 2014 брала участь у висадці на Краматорському аеродромі. З вересня до грудня 2014 року Лапутіна була командиром оперативної групи СБУ в Антитерористичній операції, де виконувала завдання з затримання учасників проросійських терористичних організацій. З 2014-го до 2020 року Лапутіна працювала заступником начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. 25 березня 2020 року отримала звання генерал-майора, стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.
- На початку грудня 2023 року в комітеті Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбувся перший звіт Лапутіної за кілька років її перебування на посаді.
- Після звіту члени громадської ради при міністерстві висловили незадоволення роботою міністерки. Зокрема вони критикували її за погану комунікацію з ветеранами, затримку створення національного військового меморіального кладовища, а експериментальну програму "Помічник ветерана" не вважають корисною.
- 5 лютого до Верховної Ради надійшла заява про відставку Лапутіної. Тоді спікер парламенту Стефанчук заявив, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.
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