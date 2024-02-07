Верховная Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов Лапутину

Юлия Лапутина (Фото: Милитарный)

7 февраля Верховная Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной 302 голосами "за". Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

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По его данным, профильный Комитет по вопросам социальной политики отметил неудовлетворительную работу министерства.

"Все выступающие, как от власти, так и от оппозиции, разносили в выступлениях министра️. Сама, уже экс-министр, даже не пришла на отчет", – написал он.

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СПРАВКА Юлия Лапутина с 1992 года работала в СБУ на различных должностях. С 2010-го по 2012 год была заместителем главы Центра спецопераций "А". 14 апреля 2014 года участвовала в высадке на Краматорском аэродроме. С сентября по декабрь 2014 года Лапутина была командиром оперативной группы СБУ в Антитеррористической операции, где выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических организаций. С 2014-го по 2020 год Лапутина работала заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. 25 марта 2020 года получила звание генерал-майора, стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины. Юлия Лапутина с 1992 года работала в СБУ на различных должностях. С 2010-го по 2012 год была заместителем главы Центра спецопераций "А". 14 апреля 2014 года участвовала в высадке на Краматорском аэродроме. С сентября по декабрь 2014 года Лапутина была командиром оперативной группы СБУ в Антитеррористической операции, где выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических организаций. С 2014-го по 2020 год Лапутина работала заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. 25 марта 2020 года получила звание генерал-майора, стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.

В начале декабря 2023 года в комитете Совета по социальной политике и защите прав ветеранов состоялся первый отчет Лапутиной за несколько лет ее пребывания в должности.

После отчета члены общественного совета при министерстве выразили недовольство работой министра. В частности, они критиковали ее за плохую коммуникацию с ветеранами, задержку создания национального военного мемориального кладбища, а экспериментальную программу "Помощник ветерана" не считают полезной.

5 февраля в Верховную Раду поступило заявление об отставке Лапутиной. Тогда спикер парламента Стефанчук заявил, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

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