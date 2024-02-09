Герой Украины Александр Порхун будет временным и.о. министра по делам ветеранов

До 7 февраля ведомство возглавляла Лапутина. Зеленский говорил, что ее отставка является вопросом "исключительно менеджмента"

Александр Порхун (Фото – Минветеранов)

Кабинет министров принял решение о временном возложении исполнения обязанностей министра по делам ветеранов на Героя Украины Александра Порхуна, который был заместителем министра. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

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"Временно возложено исполнение обязанностей министра по делам ветеранов Украины на Порхуна Александра Владимировича", – сказано в сообщении.

Александр Порхун – майор ВСУ в отставке, участник российско-украинской войны, бывший командир 13 отдельного аэромобильного батальона 95 отдельной аэромобильной бригады. В 2015 году он получил звание Героя Украины.

До 7 февраля Минветеранов возглавляла Юлия Лапутина. Комментируя ее предстоящее увольнение, президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости "шагов перезагрузки" на разных направлениях. Он отметил, что Украине нужны "сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере".