Герой Украины Александр Порхун будет временным и.о. министра по делам ветеранов
Кабинет министров принял решение о временном возложении исполнения обязанностей министра по делам ветеранов на Героя Украины Александра Порхуна, который был заместителем министра. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
"Временно возложено исполнение обязанностей министра по делам ветеранов Украины на Порхуна Александра Владимировича", – сказано в сообщении.
Александр Порхун – майор ВСУ в отставке, участник российско-украинской войны, бывший командир 13 отдельного аэромобильного батальона 95 отдельной аэромобильной бригады. В 2015 году он получил звание Героя Украины.
До 7 февраля Минветеранов возглавляла Юлия Лапутина. Комментируя ее предстоящее увольнение, президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости "шагов перезагрузки" на разных направлениях. Он отметил, что Украине нужны "сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере".
- 5 февраля в Верховную Раду поступило заявление об отставке Лапутиной.
- 7 февраля Рада поддержала отставку министра.
- Члены общественного совета при министерстве выражали недовольство работой Лапутиной. Ее критиковали за плохую коммуникацию с ветеранами, задержку создания национального военного мемориального кладбища и заявили, что экспериментальная программа "Помощник ветерана" не является полезной.