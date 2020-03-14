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Прогноз погоды на выходные: синоптик предупреждает о похолодании

Прогноз погоды на выходные: синоптик предупреждает о похолодании - Фото
Фото: pixabay.com
14.03.2020, 09:55

По прогнозам синоптика, на следующей неделе в Украине снова потеплеет, а на следующих выходных опять похолодает

В ближайшие выходные в Украине ожидается похолодание, местами дождь или мокрый снег, а также сильный ветер. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко. 

В субботу на западе и севере страны ожидается дождь, возможен мокрый снег. Будет сильный ветер. Похолодание до +4 +9 градусов по Цельсию. На востоке и юге, а также в большинстве центральных областей будет сухая погода, температура воздуха ожидается выше +9 +15 градусов. В воскресенье ночью ожидаются небольшие морозы, а днем будет всего лишь +2 +8 градусов по Цельсию. 

В субботу в Киеве +6 градусов по Цельсию и сильный ветер с дождями. Также возможен мокрый снег. В воскресенье - ночью мороз, а днем +2 градуса по Цельсию. 

На следующей неделе в Украине снова потеплеет, а на следующих выходных опять похолодает.1

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Владислав Сердюк
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