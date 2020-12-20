Прогноз погоды в Украине на начало недели: без осадков и относительно тепло

21 и 22 декабря в Украине прогнозируется относительно теплая погода, без существенных осадков. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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21 декабря на части территории страны ожидается небольшой снег, местами возможен гололед. В восточных регионах страны температура в течение дня от 1 до 6 градусов мороза. На остальной территории осадки не ожидаются, температура составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, на западе будет до 6 градусов тепла.

22 декабря без осадков, температура на востоке и севере ночью будет до 12 градусов мороза, днем от 1 до 6 градусов мороза. На остальной территории будет теплее – днем от 3 мороза до 2 градусов тепла, ночью максимум до 6 градусов мороза.

26 ноября в Укргидрометцентре рассказали, каким будет декабрь в Украине.

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Владислав Сердюк

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