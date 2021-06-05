Прогноз погоды в Украине – на выходных будет тепло, но возможны дожди

С 5 по 7 июня в Украине ожидается теплая погода, но местами возможны кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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5 июня ожидается теплая погода без осадков, переменная облачность. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 20 до 22.

6 и 7 июня местами ожидаются небольшое дожди, днем 7 июня кратковременные дожди с грозами.

Температура ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 20 до 22.

В апреле 2021 года синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что май будет теплее нормы.

1 июня сообщалось, что среднемесячная температура воздуха в мае в Киеве была на 1,4 градуса ниже климатической нормы.

Владислав Сердюк

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