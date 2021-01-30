Прогноз погоды в Украине – синоптики предупреждают о снежном циклоне

1 февраля в большинстве северных и центральных областей ожидается значительный снег. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Также снегопад ожидается в Харьковской, Одесской и Николаевской областях. Также днем в Кировоградской и Днепропетровской областях будет снег с переходом в дождь, возможен гололедица и порывы ветра (15-20 м/с).

На дорогах северных, центральных и Харьковской областей гололед, объявлен первый уровень опасности.

30 и 31 января на дорогах Украины, кроме ее южно-восточной части, гололед.

29 января синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие выходные.

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Владислав Сердюк

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