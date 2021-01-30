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Прогноз погоды в Украине – синоптики предупреждают о снежном циклоне

30.01.2021, 09:40
Прогноз погоды в Украине – синоптики предупреждают о снежном циклоне - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

1 февраля в большинстве северных и центральных областей ожидается значительный снег. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Также снегопад ожидается в Харьковской, Одесской и Николаевской областях. Также днем в Кировоградской и Днепропетровской областях будет снег с переходом в дождь, возможен гололедица и порывы ветра (15-20 м/с). 

На дорогах северных, центральных и Харьковской областей гололед, объявлен первый уровень опасности. 

30 и 31 января на дорогах Украины, кроме ее южно-восточной части, гололед.  

  • 29 января синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие выходные.

Читайте также: Какой будет погода в феврале: средняя температура от -3°C до +1 °C – прогноз

Владислав Сердюк
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Украина погода снег ГСЧС циклон

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