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Со снегопадами и дождями. Какой будет погода в Украине в ближайшие дни

29.01.2021, 09:00
Со снегопадами и дождями. Какой будет погода в Украине в ближайшие дни - Фото
Иллюстративное фото - LIGA.net

В большинстве областей Украины сегодня ожидаются осадки, температура воздуха днем будет колебаться от -2℃ до +6℃, ночью -от +1℃ до -6℃. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков, без существенных осадков день пройдет в Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепровской и Запорожской областях. 

30 января, в субботу, снегопады и дожди пройдут на всей территории страны. На западе страны температура воздуха днем будет колебаться от +4℃ до -2℃, а ночью от -6℃ до -1℃. 

В южных областях температура днем будет от +2℃ до +7℃, ночью она может упасть до -5℃. Метеорологи прогнозируют, что в Одесской области пройдет дождь с мокрым снегом, а в Крыму и Херсонской области они будут чередоваться. В Николаевской области ожидается дождь. 

В восточной части страны температура будет достигать от +1℃ до +4℃, ночью – до -4℃. 

Температура воздуха в Киеве будет колебаться от +1℃ до -1℃, ночью – от 4 до 6 градусов мороза. Ожидается снегопад. 

Воскресенье, 31 января, в Украине пройдет без существенных осадков, считают синоптики. Средняя температура по стране будет держаться у показателей 0-2℃. В Киеве – от – 1℃ до -3℃. 

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Станислав Стороженко
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