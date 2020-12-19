Прогноз погоды в Украине – синоптики предупреждают о тумане и гололеде

20 декабря в Украине ожидается от 2 градусов мороза до 6 тепла, без значительных осадков, возможен туман и местами гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Завтра будет облачная погода, без значительных осадков. В ряде восточных областей ожидается гололед. Ночью и утром на западе туман.

Ночью на востоке от 5 градусов мороза до 1 тепла, днем в пределах нуля. На юге от 1 до 6 градусов тепла днем. На западе ночью от нуля до 2 градусов тепла, днем до 5 градусов тепла.

В Киеве также без значительных осадков, возможен туман. На протяжение дня температура от 0 до 2 градусов тепла.

26 ноября в Укргидрометцентре рассказали, каким будет декабрь в Украине.

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Владислав Сердюк

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