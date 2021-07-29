UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Прощай, советская традиция. Зеленский перенес День молодежи в Украине

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 15:16
Прощай, советская традиция. Зеленский перенес День молодежи в Украине - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В Украине День молодежи будут отмечать вместе со всем миром, а не по советской традиции. О соответствующих указах президента Владимира Зеленского сообщила пресс-служба его офиса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский перенес празднование Дня молодежи в Украине на 12 августа. Именно в этот день отмечается Международный день молодежи. Праздновать в новую дату украинцы начнут с 2022 года.

Кроме того, Зеленский отменил указ первого президента Леонида Кравчука, по которому День молодежи в Украине праздновали в последнее воскресенье июня, как при Советском Союзе.

Зеленский перенес праздник с учетом инициативы молодежных движений и организаций – чтобы поддержать интеграцию украинской молодежи в европейское сообщество, объясняют в ОП. Также это сделано "для утверждения ценностей демократии и свободы", говорят на Банковой. 

СПРАВКА. В Украине начали праздновать День молодежи в последнее воскресенье июня с 1958 года. Тогда она как УССР входила в состав СССР. 

Читайте также: "Наследие пакта Гитлера – Сталина". Польша отреагировала на праздник Лукашенко в Беларуси

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский ссср праздник день молодежи
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 