Прощай, советская традиция. Зеленский перенес День молодежи в Украине

В Украине День молодежи будут отмечать вместе со всем миром, а не по советской традиции. О соответствующих указах президента Владимира Зеленского сообщила пресс-служба его офиса.

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Зеленский перенес празднование Дня молодежи в Украине на 12 августа. Именно в этот день отмечается Международный день молодежи. Праздновать в новую дату украинцы начнут с 2022 года.

Кроме того, Зеленский отменил указ первого президента Леонида Кравчука, по которому День молодежи в Украине праздновали в последнее воскресенье июня, как при Советском Союзе.

Зеленский перенес праздник с учетом инициативы молодежных движений и организаций – чтобы поддержать интеграцию украинской молодежи в европейское сообщество, объясняют в ОП. Также это сделано "для утверждения ценностей демократии и свободы", говорят на Банковой.

СПРАВКА. В Украине начали праздновать День молодежи в последнее воскресенье июня с 1958 года. Тогда она как УССР входила в состав СССР.

14 июля 2021-го Верховная Рада дала гендерно нейтральное название Дню защитников Украины. Теперь это – День защитников и защитниц.

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Марк Сировой

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