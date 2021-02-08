Регистрацию места жительства упростят и переведут в электронный формат – Федоров

В Украине планируют упростить схему регистрации места жительства – в Минцифры заявили, что штампы с пропиской в паспортах уйдут в прошлое, а регистрация станет доступной в электронном формате. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Федоров в эфире Украина 24.

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Предполагается, что с 1 сентября этого года чиновникам запретят требовать от украинцев бумажные документы – соответствующий законопроект уже готовят в Минцифры. Информацию госслужащим придется добывать из электронных реестров.

Помимо этого, с 1 апреля упростят процедуру регистрации места жительства (прописки). Чтобы обозначить место проживания, достаточно будет зайти на портал и заполнить небольшое заявление, указав свой фактический адрес.

Если заявление будет заполнять собственник, то подтверждение придет автоматически, если нет – хозяину жилья на электронную почту или в приложение придет ссылка, при помощи которой он сможет подтвердить регистрацию. В дальнейшем эта процедура даст возможность отменить штампы в паспортах.

"С апреля запускаем услугу, она будет полудекларативная. Штамп в паспорте – мы упростим эту процедуру, и чиновники не будут иметь право требовать этот штамп или справку. Будет запись в реестре о том, где проживает конкретный человек, и это будет уже не его задача, а чиновника – зайти в реестр и все проверить, наладить взаимодействие", – подчеркнул министр.

ПРИМЕЧАНИЕ. Термин "прописка" – устаревший. В 2001 году КСУ признал институт прописки неконституционным, была введена регистрация по месту жительства или месту пребывания. 2 марта 2016 года Кабмин утвердил правила регистрации места проживания. Между тем, слово "прописка" укоренилось в обиходе.

Попытки ввести электронный реестр вместо отметок в паспорте о прописке наблюдались еще в 2018 году – тогда с этой инициативой выступило Министерство экономического развития и торговли.

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Дарья Мостовая

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