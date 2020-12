Психологи создали схему, как быть счастливым

Команда из Государственного университета в Мэдисоне в США проанализировала данные разных работ об эмоциональном и психическом состоянии человека и предложила свою схему, которая помогает достичь эмоционального благополучия. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По их мнению, прошлые исследования не имеют объединяющей структуры, которая могла бы четко прояснить аспекты эмоционального благополучия. Они считают, что их схема объединяет все эти аспекты: осведомленность, внимание и забота к окружающим, проницательность и целеустремленность.

Осведомленность, по мнению психологов, обеспечивает внимательность к своим "внутренним сигналам", таким как телесные ощущения, мысли и эмоции. Осведомленность снижает стресс, помогает чаще испытывать положительные эмоции и улучшает концентрацию.

Внимание и забота к окружающим способствуют улучшению социальных отношений. В частности, это помогает справиться с социальной изоляцией и предупреждает развитие психологических расстройств, таких как депрессия или апартия. Более того, ученые отмечают, что способность уметь хорошо общаться выступает важным детерминантом физического здоровья.

Проницательность улучшает понимание собственного разума и психических процессов – этот фактор является важным элементом здорового психологического функционирования, считают психологи.

Целеустремленность и умение определять свои цели помогают человеку чувствовать, что тот занимается чем-то важным. Это способствует улучшению памяти и когнитивных способностей, а также психологической устойчивости, говорят исследователи.

