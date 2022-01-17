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ПЦУ – любителям прыгать в прорубь: В этом нет христианства, рисковать здоровьем – грех

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 13:09
ПЦУ – любителям прыгать в прорубь: В этом нет христианства, рисковать здоровьем – грех - Фото
Крещенские купания (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Православная церковь Украины накануне Крещения напомнила, что традиция купания в проруби не имеет ничего общего со "смыванием" грехов, никакого церковного предписания в украинской церкви для погружения в зимнюю воду нет и никогда не было, а рисковать здоровьем – пренебрегать даром Божьим. Об этом сказано в сообщении ПЦУ в Facebook.

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В православной церкви заявили, что погружение в прорубь не смывает грехи, потому что грех – не внешняя проблема, а "внутренняя болезнь души". Чтобы ее вылечить, нужно ее обнаружить, покаяться и измениться.

В ПЦУ напомнили о Евангелие, где сказано, что при погружении в воды Иордана Спаситель освятил их и благословил таинство Крещения как необходимое условие для спасения. Однако он сошел в воды не для очищения от личного греха, так как был безгрешен, а для того, чтобы взять на себя грехи человечества и дать людям возможность обновиться и спастись. 

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"Как же грешные люди могут "подражать" Иисусу Христу, купаясь зимой в водоемах? С какой целью и как именно "подражают"? При этом, не стесняясь обнажать напоказ собственное тело, "подогреваться" спиртными напитками, не сдерживаться в ругани во время физических ощущений из-за погружения в ледяную воду", – заявили в ПЦУ.

Церковники также напомнили, что вода в Иордане в это время года составляет 12-16 градусов тепла и не провоцирует стресс для организма, а еще удивились традиции "обязательно" погрузиться в воду трижды и перекреститься перед этим. 

"Купаться в проруби неподготовленным для этого людям – это рисковать своим здоровьем и жизнью, а значит – пренебрегать даром Божьим", – добавили церковники.

  • В прошлом году в ПЦУ уже комментировали эту тему, заявив, что церковь не запрещает верующим нырять в ледяную воду на Крещение, но это будет "просто купание".
  • Как пишет ПЦУ, массовые ныряния в прорубь на Крещение "фактически появились во второй половине 1990-х – начале 2000-х", и это отнюдь не давняя украинская традиция.

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Оксана Житнюк
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