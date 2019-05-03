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03.05.2019, 19:23

ПЦУ призывает не нести пластиковые цветы на могилы

ПЦУ призывает не нести пластиковые цветы на могилы - Фото
Фото: pixabay.com

"Пластиковый мусор – это, прежде всего, вред для окружающей среды, и большая опасность для здоровья и жизни людей", подчеркивают представители церкви

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Православная церковь Украины призывает отказаться от экологически вредных пластиковых цветов на кладбищах, поскольку "они не имеют ничего общего с христианской верой". Об этом пишет пресс-служба ПЦУ.

"Стоит помнить, что пластиковый мусор – это, прежде всего, вред для окружающей среды, созданной Богом, и большая опасность для здоровья и жизни людей", - подчеркивают представители церкви.

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Сообщение опубликовано в связи с поминальными днями, когда "украинцы чтут память своих родных и несут на их могилы искусственные цветы, не задумываясь, какую опасность они собой представляют".

"Души наших умерших близких не нуждаются в материальных наградах", - сказано также в сообщении.

27 апреля украинская делегация сегодня вечером впервые привезла благодатный огонь из Иерусалима для Православной церкви Украины. 

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Теги: кладбище, пцу, пластиковые цветы
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