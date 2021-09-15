ПЦУ запустила свое мобильное приложение: в нем можно чатиться со священником

Православная церковь Украины запустила собственное мобильное приложение "Моя Церковь". Одна из его функций – онлайн-чат со священником. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

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Презентация приложения прошла в помещении Киевской православной богословской академии.

В первом релизе приложения – пять разделов:

- Новости: актуальные события из жизни церкви.

- Молитвы: ежедневные утренние и вечерние молитвы.

- Календарь церковных праздников.

- Карта храмов: информация о расположении храмов, расписание богослужений, храмовые праздники и контакты каждого храма. Сейчас доступна информация о 4500 храмах ПЦУ.

- Личный кабинет: здесь помимо возможности персонализировать приложение есть функция онлайн-чата со священником.

Приложение уже можно бесплатно загрузить на обеих платформах – Google Play и App Store.

На презентации разработки спикер Киевской митрополии ПЦУ архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий отметил: "Однако общение через приложение, как и всякое виртуальное общение, не может и не будет заменять для верных личное общение со священником, молитву в храме и участие в богослужении и таинствах".

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Вадим Ребрина

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