Пытались въехать по поддельным COVID-сертификатам. На польской границе задержали украинцев

Вчера, 13 июля, на вблизи пограничного пункта Хребенне (пункт пропуска Хребенне – Рава-Русская) задержали пятерых украинцев – мужчины пытались въехать в Польшу по поддельным свидетельствам о вакцинации от коронавируса, пишет местный новостной портал Wpn.pl.

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По словам представителя польской пограничной службы Дариуша Сиеницкого, во время прохождения контроля у одного из сотрудников службы возникли подозрения по поводу предъявленных сертификатов. Впоследствии подозрения подтвердились.

Мужчин задержали, открыто уголовное дело об использовании фальшивых документов при прохождении пограничного контроля. Украинцам отказали во въезде в Польшу, а также им грозит до пяти лет лишения свободы или штраф за использование поддельных документов.

Сиеницкий отметил, что за этот год польские пограничники выявили уже 500 случаев подделок различных документов, по которым украинцы пытались въехать в Польшу.

29 июня 2021 года Польша ввела обязательный 10-дневный карантин при въезде из Украины, исключения составят привитые либо имеющие отрицательный ПЦР-тест/справку о перенесенном заболевании туристы.

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Дарья Мостовая

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