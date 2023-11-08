Рада отменила поступление на заочное и вечернее обучение для бакалавров и магистров с 2024

Верховная Рада приняла в целом закон 10092, согласно которому с 2024 года не будет проводиться набор поступающих на вечернюю и заочную форму образования для бакалавров и магистров. Об этом говорится на сайте Рады.

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За закон проголосовало 285 народных избранников, пишет нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

"С 2024 года не проводится набор поступающих для получения степеней высшего образования бакалавра и магистра вечерней и заочной форм получения образования, а также для получения степени высшего образования младшего бакалавра", – говорится в принятом законе.

По нему, в 2024 году конкурсный отбор для поступающих будет производиться по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года и/или вступительных экзаменов 2022-2024 годов.

Испытания для участия в конкурсном отборе будут включать украинский язык, математику, историю Украины и предмет по выбору (физика, химия, биология, иностранный язык, география, украинская литература), говорится в законе.

Для поступающих на соответствующие специальности может дополнительно использоваться единое профессиональное вступительное испытание по экономике и управлению или аграрным наукам, отмечается в документе.

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