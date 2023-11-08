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Рада скасувала вступ на заочне та вечірнє навчання для бакалаврів та магістрів з 2024-го

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08.11.2023, 18:10
Рада скасувала вступ на заочне та вечірнє навчання для бакалаврів та магістрів з 2024-го - Фото
Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

Верховна Рада прийняла в цілому закон 10092, за яким з 2024 року не проводитиметься набір вступників на вечірню та заочну форму освіти для бакалаврів та магістрів. Про це йдеться на сайті Ради.

За закон проголосувало 285 народних обранців, пише нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

"З 2024 року не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, а також для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра", – йдеться у прийнятому законі.

За ним, у 2024 році конкурсний відбір для вступників здійснюватиметься за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 років.

Випробування для участі в конкурсному відборі включатимуть українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література), йдеться в законі.

Для вступників на відповідні спеціальності може додатково використовуватися єдине фахове вступне випробування з економіки та управління або аграрних наук, зазначається в документі.

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Артем Джеріпа
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