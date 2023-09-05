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Відстрочка від мобілізації. Новий закон скасує лазівку для студентів старше 30 – міністр

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 22:20
Відстрочка від мобілізації. Новий закон скасує лазівку для студентів старше 30 – міністр - Фото
Оксен Лісовий

Міністр освіти Оксен Лісовий підтримав законопроєкт, за яким скасують відстрочку від мобілізації для студентів-чоловіків віком від 30 років, які отримують непослідовну вищу освіту. За словами посадовця, таке фіктивне навчання негативно впливає на якість освіти. 

"Моя позиція проста: освіта в жодному разі не має бути про імітацію та лазівки. Натомість освіта, а тим паче вища освіта, має бути про усвідомлений вибір і процес здобуття. Навчатися ніколи не пізно, утім, вступ до університету не повинен ставати формальністю лише для отримання якихось переваг та бонусів", – написав він.

За словами Лісового, сьогодні є тенденція, коли люди використовують вступ до вишів як легальний, але "все ж таки нечесний" спосіб уникнути мобілізації.

У 2022 році студентів-чоловіків старше за 25 років побільшало, проти попереднього року – на 55 000, 33 000 з них – на магістерському рівні, пише міністр.

"Своєю чергою такі лазівки породжують явище фіктивного навчання, що загалом негативно впливає на якість освіти", – зауважив він.

Зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт має врегулювати це питання, зокрема, відстрочка не стосуватиметься чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти та здобувають непослідовну вищу освіту, зазначив Лісовий.

Відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, повідомив посадовець.

"Право на освіту – гарантоване Конституцією України. І всі охочі й надалі зможуть його реалізовувати. Водночас у Конституції зазначено, що захист України, її незалежності та територіальної цілісності є обов'язком громадян. Шукати лазівки для нібито реалізації одного права й уникнення обов’язку – не про чесність і не про гідність", – підсумував він.

  • 23 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що військові звернулись до нього, щоб "дати можливість більше мобілізовувати".
  • 28 серпня на той момент чинний міністр оборони Резніков заявив, що мобілізаційний план ще не виконаний, на сьогодні немає потреби оголошувати нову мобілізацію зі збільшення чисельності.
  • 2 вересня секретар РНБО заявив, що МОН вирішуватиме, чи доречно здобувати другу вищу освіту чоловікам призовного віку під час воєнного стану. 

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Артем Джеріпа
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