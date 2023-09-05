Отсрочка от мобилизации. Новый закон отменит лазейку для студентов старше 30 – министр
Министр образования Оксен Лисовой поддержал законопроект, по которому отменят отсрочку от мобилизации для студентов-мужчин в возрасте от 30 лет, получающих непоследовательное высшее образование. По словам чиновника, такое фиктивное обучение негативно влияет на качество образования.
"Моя позиция проста: образование ни в коем случае не должно быть об имитации и лазейке. Зато образование, а тем более высшее образование, должно быть об осознанном выборе и процессе получения. Учиться никогда не поздно, впрочем, поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-либо преимуществ и бонусов", – написал он.
По словам Лисового, сейчас есть тенденция, когда люди используют поступление в вузы как легальный, но "все же нечестный" метод избежать мобилизации.
В 2022 году количество студентов-мужчин старше 25 лет увеличилось по сравнению с предыдущим годом – на 55 000, 33 000 из них – на магистерском уровне, пишет министр.
"В свою очередь такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что в целом негативно влияет на качество образования", – отметил он.
Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект должен урегулировать этот вопрос, в частности, отсрочка не будет касаться мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование, отметил Лисовой.
Отсрочка будет сохраняться для студентов-мужчин, не достигших 30 лет и получающих последовательное образование, а также для педагогических работников, работающих в учебных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, сообщил чиновник.
"Право на образование – гарантировано Конституцией Украины. И все желающие и дальше смогут его реализовывать. В то же время в Конституции указано, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для якобы реализации одного права и избегания обязанности – не о честности и не о достоинстве", – подытожил он.
- 23 августа президент Владимир Зеленский заявил, что военные обратились к нему, чтобы "дать возможность больше мобилизовывать".
- 28 августа на тот момент действующий министр обороны Резников заявил, что мобилизационный план еще не выполнен, на сегодняшний день нет необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности.
- 2 сентября секретарь СНБО заявил, что МОН будет решать, уместно ли получать второе высшее образование мужчинам призывного возраста во время военного положения.
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