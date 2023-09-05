UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Отсрочка от мобилизации. Новый закон отменит лазейку для студентов старше 30 – министр

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 22:20
Отсрочка от мобилизации. Новый закон отменит лазейку для студентов старше 30 – министр - Фото
Оксен Лисовой

Министр образования Оксен Лисовой поддержал законопроект, по которому отменят отсрочку от мобилизации для студентов-мужчин в возрасте от 30 лет, получающих непоследовательное высшее образование. По словам чиновника, такое фиктивное обучение негативно влияет на качество образования.

"Моя позиция проста: образование ни в коем случае не должно быть об имитации и лазейке. Зато образование, а тем более высшее образование, должно быть об осознанном выборе и процессе получения. Учиться никогда не поздно, впрочем, поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-либо преимуществ и бонусов", – написал он.

По словам Лисового, сейчас есть тенденция, когда люди используют поступление в вузы как легальный, но "все же нечестный" метод избежать мобилизации.

В 2022 году количество студентов-мужчин старше 25 лет увеличилось по сравнению с предыдущим годом – на 55 000, 33 000 из них – на магистерском уровне, пишет министр.

"В свою очередь такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что в целом негативно влияет на качество образования", – отметил он.

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект должен урегулировать этот вопрос, в частности, отсрочка не будет касаться мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование, отметил Лисовой.

Отсрочка будет сохраняться для студентов-мужчин, не достигших 30 лет и получающих последовательное образование, а также для педагогических работников, работающих в учебных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, сообщил чиновник.

"Право на образование – гарантировано Конституцией Украины. И все желающие и дальше смогут его реализовывать. В то же время в Конституции указано, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для якобы реализации одного права и избегания обязанности – не о честности и не о достоинстве", – подытожил он.

  • 23 августа президент Владимир Зеленский заявил, что военные обратились к нему, чтобы "дать возможность больше мобилизовывать".
  • 28 августа на тот момент действующий министр обороны Резников заявил, что мобилизационный план еще не выполнен, на сегодняшний день нет необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности.
  • 2 сентября секретарь СНБО заявил, что МОН будет решать, уместно ли получать второе высшее образование мужчинам призывного возраста во время военного положения.

Читайте также: В сети пишут: "Польша начала депортировать украинских мужчин-уклонистов". А что на самом деле

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавысшее образованиеотсрочкауклонистыоксен лисовой
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 