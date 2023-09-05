Отсрочка от мобилизации. Новый закон отменит лазейку для студентов старше 30 – министр

Министр образования Оксен Лисовой поддержал законопроект, по которому отменят отсрочку от мобилизации для студентов-мужчин в возрасте от 30 лет, получающих непоследовательное высшее образование. По словам чиновника, такое фиктивное обучение негативно влияет на качество образования.

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"Моя позиция проста: образование ни в коем случае не должно быть об имитации и лазейке. Зато образование, а тем более высшее образование, должно быть об осознанном выборе и процессе получения. Учиться никогда не поздно, впрочем, поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-либо преимуществ и бонусов", – написал он.

По словам Лисового, сейчас есть тенденция, когда люди используют поступление в вузы как легальный, но "все же нечестный" метод избежать мобилизации.

В 2022 году количество студентов-мужчин старше 25 лет увеличилось по сравнению с предыдущим годом – на 55 000, 33 000 из них – на магистерском уровне, пишет министр.

"В свою очередь такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что в целом негативно влияет на качество образования", – отметил он.

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект должен урегулировать этот вопрос, в частности, отсрочка не будет касаться мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование, отметил Лисовой.

Отсрочка будет сохраняться для студентов-мужчин, не достигших 30 лет и получающих последовательное образование, а также для педагогических работников, работающих в учебных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, сообщил чиновник.

"Право на образование – гарантировано Конституцией Украины. И все желающие и дальше смогут его реализовывать. В то же время в Конституции указано, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для якобы реализации одного права и избегания обязанности – не о честности и не о достоинстве", – подытожил он.

23 августа президент Владимир Зеленский заявил, что военные обратились к нему, чтобы "дать возможность больше мобилизовывать".

28 августа на тот момент действующий министр обороны Резников заявил, что мобилизационный план еще не выполнен, на сегодняшний день нет необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности.

2 сентября секретарь СНБО заявил, что МОН будет решать, уместно ли получать второе высшее образование мужчинам призывного возраста во время военного положения.

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