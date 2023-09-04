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В сети пишут: "Польша начала выдворять украинских мужчин-уклонистов". А что на самом деле

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 12:06
В сети пишут:
Граница Польши (Фото: Пограничная служба Польши)

В сети распространяется "новость", якобы Польша начала экстрадировать в Украину незаконно уехавших из страны мужчин призывного возраста. Польское издание Rzeczpospolita, на которое идет ссылка, не писало этого. В статье газета рассказывает, основываясь на заявлениях отдельных политиков в Украине, как в будущем, возможно, в Украину могут начать возвращать незаконно уехавших за границу уклонистов, и о том, что из Польши выдворили подозреваемых в преступлениях.

Фраза из статьи, завирусившейся в сети, звучит так: "Часть украинцев Польша уже передает службам над Днепром [в Украину. – Ред.]".

Издание обратилось в Пограничную службу Польши, которая сообщила, что уже выдворила граждан Украины, переправлявших нелегальных мигрантов в Европу.

О других депортированных из Польши категориях украинцах в статье речь не идет.

Так материал подают в сети:

Скриншот из Telegram

Российская пропаганда мгновенно подхватила фейк:

Далее в материале разбирают недавние идеи отдельных политиков в Украине по экстрадиции уклонистов.

В частности, 1 сентября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия предположил, что украинские правоохранители потребуют экстрадиции мужчин призывного возраста, незаконно выехавших из Украины.

Штаб Пограничной службы Польши сообщал, что с 24 февраля 2022 года по 31 августа этого года в Польшу въехали почти 2,87 млн граждан Украины в возрасте 18-60 лет, а выехали – приблизительно 2,8 млн украинцев.

В Польше остаются около 80 000 украинцев, потенциально подлежащих мобилизации; процент тех, кто действительно соответствовал условиям освобождения от службы, – неизвестный, сообщила представитель ведомства.

Глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский не исключает, что возможен механизм экстрадиции для незаконно выехавших за границу уклонистов. Для такой экстрадиции необходима регистрация уголовного производства по каждому случаю.

Смотрите видео: "Ребята, приехали": На границе с Румынией разоблачена очередная пара уклонистов

Чтобы экстрадировать таких мужчин, Украина должна оформить международный ордер на арест каждого из них, отмечает Rzeczpospolita.

"Если мы задержим такого иностранца, например, для простой проверки на дороге, наша система KSIP [польская Информационная система Национальной полиции – Ред.] покажет, что это лицо, которое преследуется прокуратурой Украины, потому что там есть данные Интерпола. Мы задерживаем такое лицо и сообщаем прокуратуре. Экстрадируют ли того человека, решает польский суд", – объяснил работу системы спикер Главного управления полиции Польши.

Артём Джерипа, Євген Пилипенко
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