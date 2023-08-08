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"Хлопцы, приехали": На границе с Румынией попалась очередная пара уклонистов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 14:04
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Пограничники Черновицкого отряда обнаружили в кузове грузовика двух граждан Украины, которые пытались скрыться от призыва на военную службы в Румынии. 

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Два уклониста пытались пересечь границу в кузове грузовика под пустыми пластиковыми ящиками.   

Задержанные сначала утверждали, что просто едут собирать ягоды, однако по оперативным данным каждый из них заплатил водителю грузовика по $3500 за переправку в Румынию, сообщают в погранслужбе. 

Как поясняют в ГПСУ, в отношении уклонистов составлены протоколы об административных правонарушениях. Организатору их поездки грозит уголовная ответственность.

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Сергей Бережной
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границагпсууклонисты
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