Прикордонники Чернівецького загону виявили у кузові вантажівки двох громадян України, які намагалися втекти від призову на військову службу в Румунії.
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Двоє ухилянтів намагалися перетнути кордон у кузові вантажівки під порожніми пластиковими ящиками.
Затримані спочатку стверджували, що просто їдуть збирати ягоди, проте за оперативними даними кожен із них заплатив водієві вантажівки по $3500 за переправлення до Румунії, повідомляють у прикордонній службі.
Як пояснюють у ДПСУ, стосовно ухилянтів складено протоколи про адміністративні правопорушення. Організатору їхньої поїздки загрожує кримінальна відповідальність.
- 3 серпня СБУ заявила про ліквідацію двох схем для ухилянтів, організованих посадовими особами військкоматів.
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