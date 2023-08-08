Прикордонники Чернівецького загону виявили у кузові вантажівки двох громадян України, які намагалися втекти від призову на військову службу в Румунії.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Двоє ухилянтів намагалися перетнути кордон у кузові вантажівки під порожніми пластиковими ящиками.

Затримані спочатку стверджували, що просто їдуть збирати ягоди, проте за оперативними даними кожен із них заплатив водієві вантажівки по $3500 за переправлення до Румунії, повідомляють у прикордонній службі.

Як пояснюють у ДПСУ, стосовно ухилянтів складено протоколи про адміністративні правопорушення. Організатору їхньої поїздки загрожує кримінальна відповідальність.

3 серпня СБУ заявила про ліквідацію двох схем для ухилянтів, організованих посадовими особами військкоматів.

Читайте також: Розкрито масштабну схему для ухилянтів. Проведено 100 обшуків у 10 областях – поліція

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.