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"Хлопці, приїхали": На кордоні з Румунією викрито чергову пару ухилянтів – відео видео

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08.08.2023, 14:04
Фото - скриншот з відео
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Прикордонники Чернівецького загону виявили у кузові вантажівки двох громадян України, які намагалися втекти від призову на військову службу в Румунії.

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Двоє ухилянтів намагалися перетнути кордон у кузові вантажівки під порожніми пластиковими ящиками.

Затримані спочатку стверджували, що просто їдуть збирати ягоди, проте за оперативними даними кожен із них заплатив водієві вантажівки по $3500 за переправлення до Румунії, повідомляють у прикордонній службі.

Як пояснюють у ДПСУ, стосовно ухилянтів складено протоколи про адміністративні правопорушення. Організатору їхньої поїздки загрожує кримінальна відповідальність.

Читайте також: Розкрито масштабну схему для ухилянтів. Проведено 100 обшуків у 10 областях – поліція

Сергій Бережний
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