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Глава киевской военно-врачебной комиссии получил подозрение за подделку справок – фото

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 11:14
Глава киевской военно-врачебной комиссии получил подозрение за подделку справок – фото - Фото
Фото: Офис генпрокурора

Главе киевской военно-врачебной комиссии (ВВК) сообщили о подозрении в подделке справок для выезда военнообязанных за границу. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Как отмечается, при председателю ВВК Подольского ТЦК и СП (военкомата) сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу Украины путем подделки документов.

По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками помогал делать справки о непригодности мужчин к прохождению военной службы с последующим снятием с военного учета. В дальнейшем эти документы являлись основанием для выезда за границу.

Как пишет Офис генпрокурора, стоимость услуги по изготовлению фальсифицированных медицинских документов составляла от $3000 до $3000 с человека.

Сообщается, что к схеме были привлечены 9 человек, которые подыскивали желающих избежать мобилизации, а также люди, непосредственно изготовлявшие пакет необходимых документов – работники медицинских учреждений столицы, члены военно-врачебных комиссий.

Мужчинам призывного возраста выдавали документов с ложными диагнозами для признания их непригодными для военной службы.

Глава киевской военно-врачебной комиссии получил подозрение за подделку справок – фото

Глава киевской военно-врачебной комиссии получил подозрение за подделку справок – фото

Глава киевской военно-врачебной комиссии получил подозрение за подделку справок – фото

Деятельность группы была разоблачена при подготовке пакета документов для трех мужчин призывного возраста и получении от них денежных средств.

По результатам следственных действий в феврале 2023 года председателю ВВК Оболонского ТЦК и СП, а также шести врачам сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через госграницу, в том числе трем из них – в составе организованной группы.

В ходе дальнейшего расследования правоохранители установили причастность к этому уголовному правонарушению главы ВВК Подольского ТЦК и СП в Киеве.

  • В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК.
  • 11 августа на заседании СНБО рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВВК.
  • В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
  • 22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.

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Наталья Медведева
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