Голова київської військово-лікарської комісії отримав підозру за підробку довідок – фото

Голові київської військово-лікарської комісії (ВЛК) повідомили про підозру у підробці довідок для виїзду військовозобов'язаних за кордон. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Як зазначається, голові ВЛК Подільського ТЦК та СП (військкомату) повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку через державний кордон України шляхом підробки документів.

За даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками допомагав робити довідки про непридатність чоловіків для проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. Надалі ці документи були основою виїзду у зарубіжні країни.

Як пише Офіс генпрокурора, вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів складала від $3000 до $3000 з особи.

Повідомляється, що до схеми були залучені дев'ять осіб, які підшукували охочих уникнути мобілізації, а також люди, які безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів – працівники медичних закладів столиці, члени військово-лікарських комісій.

Чоловікам призовного віку видавали документи з помилковими діагнозами для визнання їх непридатними для військової служби.

Діяльність групи була викрита під час підготовки пакета документів для трьох чоловіків призовного віку та отримання від них коштів.

За результатами слідчих дій у лютому 2023 року голові ВЛК Оболонського ТЦК та СП, а також шести лікарям повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через держкордон, зокрема трьом із них – у складі організованої групи.

Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили причетність до цього кримінального правопорушення голови ВЛК Подільського ТЦК та СП у Києві.

В Україні тривають масові перевірки військкоматів та ВЛК.

11 серпня на засіданні РНБО рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що за два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.

У той же день Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.

22 серпня у військкоматах та ВЛК по всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.

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