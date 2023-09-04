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У мережі пишуть: "Польща почала депортувати українських чоловіків-уклоністів". А що насправді

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 12:06
У мережі пишуть:
Кордон Польщі (Фото: Прикордонна служба Польщі)

У мережі шириться "новина", нібито Польща почала екстрадувати в Україну чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали з країни. Польське видання Rzeczpospolita, на яке йде посилання, не писало цього. У своїй статті газета розповідає, ґрунтуючись на заявах окремих політиків в Україні, як у майбутньому, можливо, в Україну можуть почати повертати ухилянтів, які незаконно поїхали за кордон, і про те, що з Польщі депортували підозрюваних у злочинах.

Фраза зі статті, яка завірусилась у мережі, звучить так: "Частину українців Польща вже передає службам над Дніпром [в Україну. – Ред.]".

Видання звернулося до Прикордонної служби Польщі, яка повідомила, що вже депортувала громадян України, які переправляли нелегальних мігрантів до Європи.

Про інших депортованих з Польщі категоріях українців у статті не йдеться.

А так матеріал подають в мережі:

Російська пропаганда миттєво підхопила фейк:

Скриншот з Telegram

Далі у матеріалі розбирають нещодавні ідеї окремих політиків в Україні щодо екстрадиції ухилянтів.

Зокрема, 1 вересня глава фракції Слуга народу Давид Арахамія припустив, що українські правоохоронці вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали з України.

Штаб Прикордонної служби Польщі повідомляв, що з 24 лютого 2022 року до 31 серпня цього року до Польщі в’їхали майже 2,87 млн громадян України у віці 18-60 років, а виїхали – приблизно 2,8 млн українців.

У Польщі залишаються близько 80 000 українців, які потенційно підлягають мобілізації; відсоток тих, хто справді відповідав умовам звільнення від служби, – невідомий, повідомила речниця відомства.

Глава комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський не виключає, що можливий механізм екстрадиції для ухилянтів, які незаконно виїхали за кордон. Для такої екстрадиції необхідна реєстрація кримінального провадження по кожному окремому випадку.

Дивіться відео: "Хлопці, приїхали": На кордоні з Румунією викрито чергову пару ухилянтів

Щоб екстрадувати таких чоловіків, Україна має оформити міжнародний ордер на арешт кожного з них, зауважує Rzeczpospolita.

"Якщо ми затримаємо такого іноземця, наприклад, для простої перевірки на дорозі, наша система KSIP [польська Інформаційна система Національної поліції. – Ред.] покаже, що це особа, яка переслідується прокуратурою України, тому що там є дані Інтерполу. Ми затримуємо таку особу та повідомляємо прокуратуру. Чи її екстрадують, вирішує польський суд", – пояснив роботу системи речник Головного управління поліції Польщі.

Артем Джеріпа, Євген Пилипенко
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війнаПольщапропагандабрехняфейкекстрадиціяухилянти
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