У мережі пишуть: "Польща почала депортувати українських чоловіків-уклоністів". А що насправді
У мережі шириться "новина", нібито Польща почала екстрадувати в Україну чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали з країни. Польське видання Rzeczpospolita, на яке йде посилання, не писало цього. У своїй статті газета розповідає, ґрунтуючись на заявах окремих політиків в Україні, як у майбутньому, можливо, в Україну можуть почати повертати ухилянтів, які незаконно поїхали за кордон, і про те, що з Польщі депортували підозрюваних у злочинах.
Фраза зі статті, яка завірусилась у мережі, звучить так: "Частину українців Польща вже передає службам над Дніпром [в Україну. – Ред.]".
Видання звернулося до Прикордонної служби Польщі, яка повідомила, що вже депортувала громадян України, які переправляли нелегальних мігрантів до Європи.
Про інших депортованих з Польщі категоріях українців у статті не йдеться.
А так матеріал подають в мережі:
Російська пропаганда миттєво підхопила фейк:
Далі у матеріалі розбирають нещодавні ідеї окремих політиків в Україні щодо екстрадиції ухилянтів.
Зокрема, 1 вересня глава фракції Слуга народу Давид Арахамія припустив, що українські правоохоронці вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали з України.
Штаб Прикордонної служби Польщі повідомляв, що з 24 лютого 2022 року до 31 серпня цього року до Польщі в’їхали майже 2,87 млн громадян України у віці 18-60 років, а виїхали – приблизно 2,8 млн українців.
У Польщі залишаються близько 80 000 українців, які потенційно підлягають мобілізації; відсоток тих, хто справді відповідав умовам звільнення від служби, – невідомий, повідомила речниця відомства.
Глава комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський не виключає, що можливий механізм екстрадиції для ухилянтів, які незаконно виїхали за кордон. Для такої екстрадиції необхідна реєстрація кримінального провадження по кожному окремому випадку.
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Щоб екстрадувати таких чоловіків, Україна має оформити міжнародний ордер на арешт кожного з них, зауважує Rzeczpospolita.
"Якщо ми затримаємо такого іноземця, наприклад, для простої перевірки на дорозі, наша система KSIP [польська Інформаційна система Національної поліції. – Ред.] покаже, що це особа, яка переслідується прокуратурою України, тому що там є дані Інтерполу. Ми затримуємо таку особу та повідомляємо прокуратуру. Чи її екстрадують, вирішує польський суд", – пояснив роботу системи речник Головного управління поліції Польщі.
- 11 серпня 2023 року СБУ повідомила, що заблокувала три нові канали для вивезення ухилянтів за кордон.
- 22 серпня у військкоматах та ВЛК по всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.
- 25 серпня голова київської ВЛК отримав підозру за підробку довідок.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив про наявність великої кількості проблем через неякісну роботу ВЛК і анонсував рішення з цього приводу.
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