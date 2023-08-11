СБУ заблокувала ще три канали втечі ухилянтів – фото

Служба безпеки повідомила, що заблокувала три нові канали для вивезення ухилянтів за кордон.

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За даними СБУ, до протизаконних операцій були причетні, серед інших, чиновники медустанов та органів місцевого самоврядування.

Зловмисники пропонували ухилянтам допомогу у незаконному виїзді до сусідніх країн на підставі підроблених документів або через так звану "зеленку". Вартість "послуги" становила від $2500 до $5000.

На Одещині затримано ділків, які переправляли ухилянтів за кордон як "супроводжувальні" підставні особи з інвалідністю. Після перетину кордону інваліди поверталися до України, а "супроводжувальні" залишалися.

Слідчі стверджують, що одна з організаторів схеми є пристрасною прихильницею рашизму і публікувала у російських соцмережах коментарі на підтримку воєнних злочинів РФ.

Інша злочинна група переправляла "клієнтів" за кордон "лісовими стежками" осторонь від контрольно-пропускних пунктів.

В Івано-Франківській області викрито злочинну групу, до якої входили троє ділків, зокрема медпрацівниця, її родич та колишній голова одного з відділів Калуської міськради. Підозрювані продавали ухилянтам фіктивні довідки про інвалідність, за якими їх мали випустити з України.

Організаторам "схем" повідомлено про підозру, у разі винесення судом обвинувальних вироків їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

3 серпня СБУ заявила про ліквідацію двох схем для ухилянтів, організованих посадовими особами військкоматів.

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