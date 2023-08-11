СБУ заблокувала ще три канали втечі ухилянтів – фото
Служба безпеки повідомила, що заблокувала три нові канали для вивезення ухилянтів за кордон.
За даними СБУ, до протизаконних операцій були причетні, серед інших, чиновники медустанов та органів місцевого самоврядування.
Зловмисники пропонували ухилянтам допомогу у незаконному виїзді до сусідніх країн на підставі підроблених документів або через так звану "зеленку". Вартість "послуги" становила від $2500 до $5000.
На Одещині затримано ділків, які переправляли ухилянтів за кордон як "супроводжувальні" підставні особи з інвалідністю. Після перетину кордону інваліди поверталися до України, а "супроводжувальні" залишалися.
Слідчі стверджують, що одна з організаторів схеми є пристрасною прихильницею рашизму і публікувала у російських соцмережах коментарі на підтримку воєнних злочинів РФ.
Інша злочинна група переправляла "клієнтів" за кордон "лісовими стежками" осторонь від контрольно-пропускних пунктів.
В Івано-Франківській області викрито злочинну групу, до якої входили троє ділків, зокрема медпрацівниця, її родич та колишній голова одного з відділів Калуської міськради. Підозрювані продавали ухилянтам фіктивні довідки про інвалідність, за якими їх мали випустити з України.
Організаторам "схем" повідомлено про підозру, у разі винесення судом обвинувальних вироків їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі.
- 3 серпня СБУ заявила про ліквідацію двох схем для ухилянтів, організованих посадовими особами військкоматів.
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