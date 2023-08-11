СБУ заблокировала еще три канала бегства уклонистов – фото

Служба безопасности сообщила, что заблокировала три новых канала для вывоза уклонистов за границу.

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По данным СБУ, к противозаконным операциям были причастны, среди прочих, чиновники медучреждений и органов местного самоуправления.

Злоумышленники предлагали уклонистам помощь в незаконном выезде в соседние страны на основании поддельных документов или через так называемую "зеленку". Стоимость "услуги" составляла от $2500 до $5000.

В Одесской области задержаны дельцы, которые переправляли уклонистов за границу в качестве "сопровождающих" подставных лиц с инвалидностью. После пересечения границы инвалиды возвращались в Украину, а "сопровождающие" оставались.

Следователи утверждают, что одна из организаторов схемы является страстной сторонницей рашизма и публиковала в российских соцсетях комментарии в поддержку военных преступлений РФ.

Другая преступная группа переправляла "клиентов" за границу по "лесным тропам" в стороне от контрольно-пропускных пунктов.

В Ивано-Франковской области разоблачена преступная группа, в которую входили трое дельцов, в том числе медработница, ее родственник и бывшая глава одного из отделов Калушского горсовета. Подозреваемые продавали уклонистам фиктивные справки об инвалидности, по которым их должны были выпустить из Украины.

Организаторам "схем" сообщено о подозрении, в случае вынесения судом обвинительных приговоров им грозит до девяти лет лишения свободы.

3 августа СБУ заявила о ликвидации двух схем для уклонистов, организованных должностными лицами военкоматов.

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