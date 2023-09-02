Мобилизация. МОН будет решать, уместно ли получать второе образование мужчинам — Данилов
02.09.2023, 07:58
Алексей Данилов (Фото: ОП)
Министерство образования и науки будет решать, уместно ли получать второе высшее образование мужчинам призывного возраста во время военного положения. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского радио.
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По его словам, вопрос получения второго или третьего высшего образования во время большой войны относится к "моральному порядку".
Он отметил, что Минобразования будет анализировать, как произошло, что мужчины 45-50 лет решили получать еще одно высшее образование.
Данилов заявил, что количество желающих получить высшее образование после начала полномасштабного вторжения увеличилось в разы.
"Этим вопросом, почему так происходит, будет сейчас заниматься министерство. Если вы можете служить в армии, пригодны, то подождет обучение или нет будет решать соответствующее министерство", — подчеркнул секретарь СНБО.
- В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК.
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- В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
- 22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.
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