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Мобилизация. МОН будет решать, уместно ли получать второе образование мужчинам — Данилов

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2023, 07:58
Мобилизация. МОН будет решать, уместно ли получать второе образование мужчинам — Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: ОП)

Министерство образования и науки будет решать, уместно ли получать второе высшее образование мужчинам призывного возраста во время военного положения. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского радио.

По его словам, вопрос получения второго или третьего высшего образования во время большой войны относится к "моральному порядку".
Он отметил, что Минобразования будет анализировать, как произошло, что мужчины 45-50 лет решили получать еще одно высшее образование. 
Данилов заявил, что количество желающих получить высшее образование после начала полномасштабного вторжения увеличилось в разы. 

"Этим вопросом, почему так происходит, будет сейчас заниматься министерство. Если вы можете служить в армии, пригодны, то подождет обучение или нет будет решать соответствующее министерство", — подчеркнул секретарь СНБО.

  • В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК.
  • 11 августа на заседании СНБО рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВВК.
  • В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
  • 22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.

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Дмитрий Гриниченко
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войнаобразованиемобилизацияминобразованияАлексей Данилов
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