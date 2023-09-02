Мобилизация. МОН будет решать, уместно ли получать второе образование мужчинам — Данилов

Министерство образования и науки будет решать, уместно ли получать второе высшее образование мужчинам призывного возраста во время военного положения. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского радио.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, вопрос получения второго или третьего высшего образования во время большой войны относится к "моральному порядку".

Он отметил, что Минобразования будет анализировать, как произошло, что мужчины 45-50 лет решили получать еще одно высшее образование.

Данилов заявил, что количество желающих получить высшее образование после начала полномасштабного вторжения увеличилось в разы.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.