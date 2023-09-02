RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Мобілізація. МОН вирішуватиме, чи доречно здобувати другу освіту чоловікам під час війни — Данілов

Этот материал также доступен на русском
02.09.2023, 07:58
Мобілізація. МОН вирішуватиме, чи доречно здобувати другу освіту чоловікам під час війни — Данілов - Фото
Олексій Данілов (Фото: ОП)

Міністерство освіти і науки вирішуватиме, чи доречно здобувати другу вищу освіту чоловікам призовного віку під час воєнного стану. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі Українського радіо.

За його словами, питання здобуття другої чи третьої вищої освіти під час великої війни належить до "морального порядку".

Він зазначив, що Міносвіти аналізуватиме, як сталося, що чоловіки 45-50 років вирішили здобувати ще одну вищу освіту.

Данілов заявив, що кількість охочих здобути вищу освіту після початку повномасштабного вторгнення збільшилася в рази.

"Цим питанням, чому так відбувається, зараз займатиметься міністерство. Якщо ви можете служити в армії, придатні, то зачекає навчання чи ні вирішуватиме відповідне міністерство", — підкреслив секретар РНБО.

  • В Україні тривають масові перевірки військкоматів та ВЛК.
  • 11 серпня на засіданні РНБО рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що за два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.
  • Того самого дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.
  • 22 серпня у військкоматах та ВЛК по всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.

Читайте також: Мобілізація та ВЛК. Данілов: Дамо чітке визначення, що таке "обмежено придатний", це зміни в законі 

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
освітавійнаолексій даніловМіносвітимобілізація
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 