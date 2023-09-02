Мобілізація. МОН вирішуватиме, чи доречно здобувати другу освіту чоловікам під час війни — Данілов

Міністерство освіти і науки вирішуватиме, чи доречно здобувати другу вищу освіту чоловікам призовного віку під час воєнного стану. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі Українського радіо.

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За його словами, питання здобуття другої чи третьої вищої освіти під час великої війни належить до "морального порядку".

Він зазначив, що Міносвіти аналізуватиме, як сталося, що чоловіки 45-50 років вирішили здобувати ще одну вищу освіту.

Данілов заявив, що кількість охочих здобути вищу освіту після початку повномасштабного вторгнення збільшилася в рази.

"Цим питанням, чому так відбувається, зараз займатиметься міністерство. Якщо ви можете служити в армії, придатні, то зачекає навчання чи ні вирішуватиме відповідне міністерство", — підкреслив секретар РНБО.

В Україні тривають масові перевірки військкоматів та ВЛК.

11 серпня на засіданні РНБО рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що за два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.

Того самого дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.

22 серпня у військкоматах та ВЛК по всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.

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