Рада рассматривает петицию о легализации медицинского каннабиса

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Петиция за легализацию использования каннабиса в научных и медицинских целях поступила на рассмотрение Верховной Рады. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте парламента.

Петиция набрала больше 25000 подписей.

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Депутатов призвали принять изменения в законы, которые создадут надлежащие условия для полноценного применения конопли в медицинской и научной деятельности.

Также подписанты петиции считают, что парламент должен урегулировать вопрос легального оборота продуктов с содержанием каннабиноидов с целью применения в медицинских целях и без цели сбыта.

"Требуем облегчить страдания пациентов и защитить право граждан на достойную жизнь и доступ к современному и эффективному лечению", - говорится в тексте петиции.

Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун выступила за легализацию применения каннабиса в медицинских и научных целях.