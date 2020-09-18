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Rapid Trident. В Украине стартовали совместные учения с силами спецопераций США — видео

18.09.2020, 06:40
Rapid Trident. В Украине стартовали совместные учения с силами спецопераций США — видео - Фото
Подготовка к совместным учениям (фото - скриншот с видео_facebook.com_usofcom)

Проведение этих учений повысит взаимную совместимость Украины с силами НАТО и покажет готовность страны дать отпор вооруженной агрессии

На территории Украины впервые состоятся двухсторонние учения воздушно-тактической группы сил спецопераций Вооруженных сил США в Европе с отработкой общих заданий с подразделениями сил спецопераций ВС Украины. Об этом сообщает в Facebook штаб командования сил спецопераций ВСУ.

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В числе прочего, военные обеих стран будут десантироваться из американских самолетов с использованием парашютных систем разного типа, выполняя операции в рамках украино-американских учений Rapid Trident.

В процессе учений запланирована синхронизация действий подразделений специального назначения с использованием воздушного и наземного компонентов, самолетов США Lockheed MC130 и конвертопланов Bell V-22 Osprey.

Как сообщает штаб, проведение совместных тренировок в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия — 2020" позволит продемонстрировать готовность Украины дать отпор вооруженной агрессии самостоятельно или с международной помощью, а также повысить взаимную совместимость с силами и средствами НАТО.

СПРАВКА. Rapid Trident  (дословно - "быстрый трезубец") военные учения на территории Украины, преимущественно на территории Яворовского военного полигона. Проводятся с 2006 года в рамках программы "Партнерство ради мира" при участии военнослужащих стран НАТО.

Целью этих учений является подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

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Дарья Мостовая
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