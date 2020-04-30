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Регистрация для поступающих в магистратуру перенесена и пройдет онлайн – МОН

Регистрация для поступающих в магистратуру перенесена и пройдет онлайн – МОН - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
30.04.2020, 20:29

Минобразования сообщило о переносе сроков регистрации на вступительные экзамены в магистратуру и об особенностях ее проведения

Регистрация на единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВИ) и единый профессиональный вступительный экзамен (ЕФВВ) для поступающих в магистратуру перенесена и продлится с 12 мая по 5 июня включительно. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Отмечается, что в связи с распространением коронавируса, регистрация на ЕВИ и ЕФВВ будет происходить полностью онлайн.

Поступающие в магистратуру смогут прислать скан-копии необходимых документов на официальную электронную почту приемной комиссии или с использованием другого, определенного учебным заведением канала связи.

Совершив все необходимые проверки и регистрации, представитель приемной комиссии должен направить по электронной или обычной почте скан-копию экзаменационного листа поступающему для проверки.

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Наталия Медведева
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