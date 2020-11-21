"Решающее слово за народом, а не политиками". Зеленский поздравил с днем чести и свободы

Президент заявил, что украинцы никогда не будут молчать, их невозможно запугать или сломать

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем чести и свободы. Свое поздравление он записал на видео, выложив ролик в Facebook.

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Президент подчеркнул, что День чести и свободы связан с тремя революциями, в том числе со студенческой на граните, которая произошла 30 лет назад.

"Главное и решающее слово всегда будет на за политиками, и слава Богу, а за украинским народом", – заявил Зеленский. Он отметил, что революции помогли прийти к важному достижению – новому сознанию как граждан, так и власти.

"Каждый гражданин знает: фраза "от меня ничего не зависит" – это миф. Вместе мы можем все. А каждая власть всегда будет иметь три напоминания, три символа, что никогда нельзя идти против воли своего народа. Потому что мы не будем молчать, нас невозможно запугать или сломать. Украинцы готовы бороться за правду и справедливость", – отметил гарант.

Он добавил, что сейчас, не слушая старых политиков, необходимо каждый день продолжать "нелегкое построение действительно новой Украины, где на первом месте будет закон, а не фамилии или бывшие заслуги".

12 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о концепции видеоблога Зеленского, отметив что президент – это больше, чем видосики.

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Дарья Мостовая

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