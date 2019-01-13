Рейтинг городов 2019: где в Украине жить хорошо

Фото: LIGA.net

Львов стал лидером среди украинских городов в ежегодном рейтинге городов мира по индексу качества жизни. Соответствующий рейтинг опубликовал исследовательский сервис Numbeo.

Из 227 городов лучшим городом в мире для жизни выбрали столицу Австралии Канберру. Второе место занял – Эйндховен (Нидерланды), третье столица штата Северная Каролина Роли.

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Львов оказался на 175 месте, Киев занимает 192 позицию, он обошел Москву, которая на 193 строчке. На 195 месте рейтинга оказалась Одесса, 196-м - Харьков, 202-м -Днепр.

Рейтинг по индексу качества жизни формировали, учитывая восемь показателей: индекс покупательной способности, стоимость недвижимости относительно доходов населения, индекс безопасности, здравоохранение, стоимость жизни, индекс времени движения транспорта, загрязнение и климат.

6 ноября 2018 года сообщалось, что самым грязным городом мира оказался македонский Тетово, который опередил Аккру (Гана) и Челябинск (РФ).