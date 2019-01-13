Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.01.2019, 22:12

Рейтинг городов 2019: где в Украине жить хорошо

Рейтинг городов 2019: где в Украине жить хорошо - Фото
Фото: LIGA.net

Всего в рейтинге 227 городов многих стран, Львов занял 175-ю позицию

Реклама
Реклама

Львов стал лидером среди украинских городов в ежегодном рейтинге городов мира по индексу качества жизни. Соответствующий рейтинг опубликовал исследовательский сервис Numbeo.

Из 227 городов лучшим городом в мире для жизни выбрали столицу Австралии Канберру. Второе место занял – Эйндховен (Нидерланды), третье столица штата Северная Каролина Роли.

Реклама

Львов оказался на 175 месте, Киев занимает 192 позицию, он обошел Москву, которая на 193 строчке. На 195 месте рейтинга оказалась Одесса, 196-м - Харьков, 202-м -Днепр.

Рейтинг по индексу качества жизни формировали, учитывая восемь показателей: индекс покупательной способности, стоимость недвижимости относительно доходов населения, индекс безопасности, здравоохранение, стоимость жизни, индекс времени движения транспорта, загрязнение и климат.

6 ноября 2018 года сообщалось, что самым грязным городом мира оказался македонский Тетово, который опередил Аккру (Гана) и Челябинск (РФ).

Отправить:
Распечатать:
Теги: Львов, рейтинг городов, качество жизни
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 