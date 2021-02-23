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Резкое потепление до +14°C. Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

23.02.2021, 18:49
Резкое потепление до +14°C. Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

25 и 26 февраля в Украину придет потепление – температура в западных регионах поднимется до +14°C. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. 

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По прогнозам синоптиков, завтра ожидаются осадки в некоторых центральных регионах, а также Черниговской и Сумской областях. 

Температура на юге страны – от -3°C до +1°C днем, ночью – до -6°C. На востоке днем до -8°C, ночью – до -19°C. В западных регионах температура поднимется до +10°C днем. 

25-26 февраля в Украине пройдут без существенных осадков. В западных областях температура – до +14°C днем, ночью – от -1°C до +3°C. На востоке температура поднимется до +8°C.

В Киеве и столичном регионе 25-26 февраля сухо. Температура ночью от +3°C до -2°C, днем ​​4-9°C тепла.

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Станислав Стороженко
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погода в Украине
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