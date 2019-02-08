Рыбы прошли "зеркальный тест": что говорят ученые

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Рыбы действительно оказались способны пройти "зеркальный тест", однако вопрос о наличии у них самосознания остается открытым. Об этом сообщает Naked-science.

Специалисты отметили, что "зеркальный тест" считается ключевым способом оценить наличие у животного зачатков самосознания. На недоступной прямому обзору части его тела клеят небольшие яркие метки. Если животное замечает их в отражении и понимает, что видит именно собственное отражение, оно попытается снять метки.

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"Такую реакцию демонстрируют лишь наиболее высокоразвитые существа — человекообразные, собаки, дельфины, слоны, а, например, результаты прохождения "зеркального теста" кошками остаются противоречивы. Тем удивительнее обнаруженная способность справляться с этой задачей у столь простых созданий, как рыбы", - отмечается в сообщении.

Эксперименты провели еще в прошлом году, однако публикация долгое время проходила рецензирование и была представлена лишь в открытой библиотеке bioRxiv.

"Такое поведение свидетельствует о четком прохождении рыбами "зеркального теста". Менее ясно, стоит ли интерпретировать это поведение, говоря об их "самосознании" в том же смысле, в каком это делается для многих других видов", - отметил из японского университета Осаки Алекс Джордан.

Этолог Франс де Вааль, автор ряда "зеркальных тестов" для млекопитающих, призывает перестать воспринимать самосознание животных "как нечто черно-белое", как состояние "нет" либо "есть". По его мнению, эта функция мозга с эволюционной перспективы может развиваться последовательно, через серию усложняющихся стадий.

"Что если самосознание развивается как луковица, наращивая слой за слоем, вместо того чтобы появиться однажды и целиком? Возможно, более полная теория самосознания и масштабные испытания с "зеркальным тестом" позволят раскрыть разные его уровни, в том числе тот, на котором находятся рыбы", - пишет профессор де Вааль.

31 августа 2018 года международная команда ученых из Японии, Германии и Швейцарии провела зеркальный тест с рыбами Labroides dimidiatus, которых также называют губанами.