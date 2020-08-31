С 1 сентября на Донбассе изменится порядок пропуска на оккупированные территории

"Осенний" график будет предполагать обязательную самоизоляцию, а также сокращенное время работы контрольных пунктов

С 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции объединенных сил перейдут на "осенний" режим и продолжат работать с учетом определенных карантинных ограничений, сообщил в Facebook штаб ООС.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Что изменится в порядке пропуска через линию разграничения с Донбассом:

Въезд и выезд будет происходить с соблюдением всех противоэпидемических норм: маски, измерение температуры, социальная дистанция. Пропуск людей с временно оккупированной территории через контрольные пункты въезда-выезда будет разрешен при условии, что после выезжающие самоизолируются/установят электронный сервис Дій вдома/согласятся на обсервацию. Пропуск лиц с повышенной температурой (выше 37,2 градусов), а также тех, кто контактировал с больными коронавирусом за последние 14 дней, будет проводиться отдельно. Въезд на временно оккупированную территорию будет возможен с 07:00 до 18:30, выезд — до 18:00.

По "осеннему" графику будут, в том числе, работать КПВВ Марьинка, Новотроицкое и Станица Луганская.

В июне на КПВВ на Донбассе ночевало 30 человек — у них не было смартфонов, чтобы установить Дій вдома.

Читайте также: С 29 августа для украинцев возобновят свободный въезд в Крым

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.