С 2021 года ВНО по математике станет обязательным

Фото: depositphotos.com

С 2021 года внешнее независимое оценивание по математике станет обязательным для выпускников школ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В 2020 - 2021 годах в Украине будет проведен год математического образования, его план утвержден Кабмином 25 июня 2020 года.

В частности, с мая 2021 года все, кто получает полное общее среднее образование, будут сдавать обязательную итоговую аттестацию в форме ВНО по математике.

Также план года математики предусматривает увеличение часов на ее изучение в госстандарте базового среднего образования, введение курсов "Логика" и "Математическая логика" в изменяемую составляющую учебных планов 1-11 классов, расширение сети математических кружков и другие меры.

Замминистра образования Любомира Мандзий подчеркнула, что международное исследование PISA-2018 показало, что 36% 15-летних учеников в Украине не достигают базового уровня знаний математики. Проведение года математики должно способствовать решению этой проблемы.

Сделать ВНО по математике обязательным планировали еще в 2018 году.

22 июня президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому выпускники школ в 2020 году освобождаются от обязательной аттестации, но ВНО останется обязательным для поступления в вузы.

Основная сессия ВНО в Украине стартовала 25 июня и продлится до 17 июля, дополнительная – с 23 июля по 11 августа.