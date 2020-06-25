Сегодня стартует основная сессия внешнего независимого оценивания

25 июня с тестирования по математике начинается основная сессия внешнего независимого оценивания 2020 года. Об этом информируют в Украинском центре оценивания качества образования.
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Для прохождения ВНО по математике зарегистрировались 186 072 человека, для которых создано 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования.
Чтобы избежать скопления людей во время действия адаптивного карантина, допуск участников начнется в 09:50 и продлится до 10:50. Перед заходом в аудитории участникам ВНО померяют температуру и проверят документы.
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Для входа в пункт тестирования нужно предоставить три документа: оригинал сертификата ВНО, паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате; приглашение-пропуск для участия во ВНО, которое нужно распечатать с информационной страницы.
Участникам советуют иметь с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, а также средства индивидуальной защиты.
Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи. Также во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и другим.