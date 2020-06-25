Сегодня стартует основная сессия внешнего независимого оценивания

Иллюстративное фото: УЦОКО/Facebook

25 июня с тестирования по математике начинается основная сессия внешнего независимого оценивания 2020 года. Об этом информируют в Украинском центре оценивания качества образования.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Для прохождения ВНО по математике зарегистрировались 186 072 человека, для которых создано 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования.

Чтобы избежать скопления людей во время действия адаптивного карантина, допуск участников начнется в 09:50 и продлится до 10:50. Перед заходом в аудитории участникам ВНО померяют температуру и проверят документы.

Читайте также: При 37,3 и без маски не пустят. Как будет проходить ВНО-2020

Для входа в пункт тестирования нужно предоставить три документа: оригинал сертификата ВНО, паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате; приглашение-пропуск для участия во ВНО, которое нужно распечатать с информационной страницы.

Участникам советуют иметь с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, а также средства индивидуальной защиты.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи. Также во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и другим.

Основная сессия внешнего независимого оценивания в Украине стартует 25 июня и продлится до 17 июля, дополнительная – с 23 июля по 11 августа.

В связи с ЧС из-за осложнения паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях УЦОКО советует участникам ВНО из этих регионов сдавать тестирование в дополнительную сессию ВНО.

22 июня президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому выпускники школ в 2020 году освобождаются от обязательной аттестации, но ВНО останется обязательным для поступления в вузы.