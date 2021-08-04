С 7 августа возвращаются штрафы для иностранцев за нарушение сроков пребывания в Украине

С субботы возвращаются штрафы для иностранцев за нарушение сроков пребывания в Украине. Санкции за такие нарушения ранее были отменены из-за карантинных ограничений, передает Госпогранслужба.

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В ГПСУ сообщили, что с 7 августа вступает в силу постановление Кабмина, которое отменяет освобождение иностранцев от административной ответственности. Штрафы для граждан других стран, которые "задержались" в Украине, будут составлять от 1700 грн до 5100 грн.

От административной ответственности будут освобождаться только те иностранцы, у которых не было возможности выехать из Украины, и которые не смогли обратиться в органы миграционной службы с заявлением о продлении срока пребывания из-за карантина.

На сегодняшний день граждане других государств могут находиться на территории Украины не более 90 дней в течение 180 дней (если другие сроки не предусмотрены международными договорами).

28 июля Кабмин ужесточил правила въезда в Украину в связи с распространением штамма дельта коронавируса.

Постановление вступает в силу с 5 августа. Для украинцев и иностранцев будет обязательна 10-дневная самоизоляция. Для тех, кто приехал из России или Индии, самоизоляция продлится две недели.

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Оксана Житнюк

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